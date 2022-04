LIVE | Zelenski wil oppositieleider ruilen voor Oekraïense krijgsgevangenen

Oorlog OekraïneDe Amerikaanse president Joe Biden heeft beschuldigt Poetin van ‘genocide’ in Oekraïne. Eerder noemde hij de Russische president al een oorlogsmisdadiger. En de Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft Rusland voorgesteld om de Kremlingezinde Oekraïense oppositieleider Viktor Medvedtsjoek ‘te ruilen’ voor Oekraïners die in gevangenschap verblijven in Rusland. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.