LIVE | Zelenski vraagt om meer wapens na dodelijke raketaanval, 6665 mensen uit Oekraïne geëvacueerd

Russische jongens die sneuvelen komen vooral uit de ver-weg-republie­ken

Er sneuvelen veel Russische soldaten in Oekraïne en dat is ‘een enorme tragedie’, zei Dmitrie Peskov, de woordvoerder van president Poetin, gisteren op de Britse zender Sky News. Hij klapte uit de school, want praten over militaire verliezen is taboe in Rusland

8 april