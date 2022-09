LIVE | Zelenski tegen Russen: ‘Sta op en vecht tegen Poetin’, Russische president tekent decreten voor annexatie Cherson en Zaporizja

met video Al ruim de helft van het gas weggelekt uit Nord Stream-leidingen, vrijdag spoedzit­ting VN-Veilig­heids­raad

Meer dan de helft van het gas dat in de beschadigde gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 zit is inmiddels weggestroomd. Uiterlijk zal ook het overige gas uit de leidingen zijn weggelekt. Dat zegt het Deense Energieagentschap. Het Westen ziet Rusland als het brein achter de explosies. De Russische regering noemt die beschuldigingen ‘stompzinnig’. De VN-Veiligheidsraad buigt zich vrijdag over de zaak.

28 september