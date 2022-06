LIVE | Zelenski spreekt van ‘historische’ week voor Oekraïne: ‘Ons leger houdt stand’

oorlog Oekraïne,,Ons leger houdt stand”, verzekerde de Oekraïense president Volodimir Zelenski zondag aan de vooravond van een week die hij als ‘historisch beschouwt. Deze week horen we het antwoord van de Europese Unie over de kandidaat-status voor Oekraïne. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.