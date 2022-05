LIVE | Zelenski: Russen vernietigden honderden ziekenhuizen, Poetin ‘zegt sorry’ tegen Israël

Oud-minister van Defensie: Trump wilde raketten afschieten op drugslabs Mexico

Voormalig president van de Verenigde Staten Donald Trump zou in 2020 zijn minister van Defensie, Mark Esper, hebben gevraagd of het mogelijk was om raketten richting Mexico te lanceren om ,,de drugslaboratoria te vernietigen” en de kartels uit te roeien. De betrokkenheid van de VS bij een dergelijke aanval zou prima geheim kunnen worden gehouden, suggereerde Trump. Dat schrijft Esper in zijn boek A Sacred Oath, zijn memoires over de jaren (2019-2020) dat hij de 45ste Amerikaanse president diende. Het boek is door diverse media in de VS gelezen.

