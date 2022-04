LIVE | Zelenski: ‘Rusland wil wereldwijde aanval op democratie’, Nederland stuurt pantserhouwitsers ondanks bedenkingen

Oorlog OekraïneNederland geeft ondanks kritische geluiden uit de krijgsmacht ‘een beperkt aantal’ pantserhouwitsers aan Oekraïne. Samen met de Duitsers, zegt minister Kajsa Ollongren (Defensie) na overleg in Duitsland. De pantserhouwitser is het zwaarste geschut van de Landmacht. De voetbalcompetitie in Oekraïne wordt niet meer hervat. Het seizoen werd in februari onderbroken, na de Russische inval in het land. Er wordt geen kampioen uitgeroepen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.