LIVE | Zelenski: Oekraïne verliest 60 tot 100 soldaten per dag, Yeşilgöz hoopt dat wapens na oorlog niet in verkeerde handen komen

Dieven stelen 230 kilo kaas uit geparkeer­de vrachtwa­gen Duitsland

Dieven hebben in totaal 230 kilo kaas gestolen uit een geparkeerde vrachtwagen in de Duitse deelstaat Saarland. Het is volgens de politie niet duidelijk hoe de daders de grote hoeveelheid kaas onopgemerkt hebben meegenomen.

30 mei