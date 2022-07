LIVE | Zelenski krijgt Nederlandse prijs voor strijd tegen Russen, ‘Graandeal vandaag bekrachtigd’

Biden voert per decreet maatrege­len tegen klimaatver­an­de­ring in

Enkele dagen nadat een groot investeringspakket met daarin ook klimaatmaatregelen sneuvelde in de Senaat, voert Amerikaans president Joe Biden een reeks nieuwe klimaatmaatregelen in via presidentiële decreten. Dat maakte het Witte Huis woensdag bekend.

21 juli