LIVE | Zelenski in gesprek met Turkije en VN over garanties graanexport

oorlog OekraïneOekraïne is in gesprek met Turkije en de Verenigde Naties om garanties te krijgen voor een veilige graanexport vanuit de Oekraïense havens, zo heeft president Zelenski maandag gezegd. En de Russische president Poetin heeft zijn troepen gefeliciteerd met het ‘bevrijden’ van de oostelijke Oekraïense regio Loehansk, een belangrijke mijlpaal voor Moskou in de ‘speciale militaire operatie’ in het buurland. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.