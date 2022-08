LIVE | Zelenski: blijf weg van militaire faciliteiten in door Rusland bezet gebied

met Video Fransen huiveren voor noodweer: chaos in Parijs, oproep tot ontruimen campings Gard

Na maanden van hitte, droogte en vele bosbranden kentert het weerbeeld in Frankrijk deze week. In Parijs hebben ‘zeer hevige’ onweersbuien voor een waterballet en verkeerschaos gezorgd. In het zuidelijke departement Gard wordt opgeroepen campings preventief te ontruimen omdat er hevig noodweer wordt verwacht.

9:06