LIVE | Zelenski: 15 doden en 50 gewonden na aanval op treinstation, Biden roemt Oekraïense onafhankelijkheid

Politie zoekt in Zuid-Ko­rea naar familielid van dode kinderen in koffers Nieuw-Zee­land

Een vrouw die vermoedelijk familie is van de twee kinderen wier lichaamsdelen zijn gevonden in koffers in Nieuw-Zeeland, verblijft op dit moment waarschijnlijk in Zuid-Korea. De politie in Nieuw-Zeeland had een verzoek bij Zuid-Korea ingediend om te bevestigen of de persoon om wie het gaat zich daar bevindt.

22 augustus