LIVE | Zeker tien doden in Charkov, Zelenski vreest gebruik kernwapens door Rusland

Oorlog OekraïneDe Oekraïense president Volodimir Zelenski vreest dat Rusland kernwapens gaat inzetten in de oorlog. Dat zegt hij in een interview met de Amerikaanse zender CNN, dat zondag wordt uitgezonden. Volgens Zelenski zijn in de oorlog tot nu toe 2500 tot 3000 Oekraïense militairen omgekomen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.