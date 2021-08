LIVE | Zeker 90 doden bij aanslagen Kaboel onder wie ook kinderen, Biden: ‘Daders zullen boeten’

Verkie­zings­strijd in Duitsland: ‘Eenzame vechter’ SPD profiteert van foutjes concurren­ten voor Merkels stoel

23 augustus Met de aftrap van de verkiezingscampagne door Merkels CDU en de Beierse zusterpartij CSU, dit weekend, is de verkiezingsstrijd in Duitsland de laatste fase ingegaan. Vijf weken voor de parlementsverkiezingen is de strijd verhitter dan ooit. De christendemocraten dalen steeds verder in de peilingen, terwijl de sociaaldemocraten van de SPD stijgen.