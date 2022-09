LIVE | Zeker 20 plaatsen heroverd in 24 uur: ‘Russen verlaten hun positie gehaast en slaan op de vlucht’

Oorlog OekraïneMassale elektriciteitsuitval in oostelijke delen van Oekraïne. In sommige regio’s is er amper licht of stromend water meer, op andere plekken is het minder erg, meldt president Zelenski. Ondertussen blijft het Oekraïense leger opstoten in het noordoosten van het land. In 24 uur tijd zijn volgens Kiev zeker twintig plaatsen heroverd. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.