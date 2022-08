LIVE | Zaporizja-kerncentrale beschadigd door beschietingen, risico op vrijkomen radioactieve stoffen

- De Oekraïense regering gaat burgers in meer gebieden aan de frontlinies van de oorlog verplichten te evacueren. Hiertoe is besloten omdat deze plekken in de winter bezet kunnen worden of problemen kunnen krijgen met de centrale verwarming, aldus vicepremier Irina Veresjtsjoek.



- De door Rusland bezette kerncentrale van Zaporizja heeft schade opgelopen door herhaaldelijke beschietingen de afgelopen 24 uur. Daardoor is er een risico dat er waterstof ontsnapt en er radioactieve stoffen worden uitgespuwd. Europa’s grootste kerncentrale werd donderdag voor het eerst in de geschiedenis losgekoppeld van het net.