LIVE | Woordvoerder: Zelensky bevestigde verlies Bachmoet niet; Biden zegt nieuwe militaire hulp toe

Oorlog in OekraïneRusland heeft bij monde van zijn ministerie van Defensie laten weten Bachmoet onder controle te hebben. Oekraïne ontkende zaterdag nog de volledige inname. Zondag lijkt president Volodymyr Zelensky het verlies van de stad echter te bevestigen. Zelensky praat dit weekend tijdens de G7-top met de aanwezige wereldleiders over de situatie in Oekraïne. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.