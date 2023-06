LIVE | Wagner-baas: ‘Groeperingen binnen Kremlin proberen Russische staat te vernietigen’

- Alle schuilkelders in Oekraïne worden nagekeken om te voorkomen dat opnieuw mensen omkomen doordat ze er niet in kunnen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft daartoe opdracht gegeven. De burgemeester van Kiev heeft opdracht gegeven om alle schuilkelders 24 uur per dag operationeel te houden.



- Het Russische huurlingenleger Wagner heeft zijn aangekondigde terugtrekking uit de veroverde Oost-Oekraïense stad Bachmoet praktisch voltooid.



- De oorlog in Oekraïne is voor Rusland een ‘strategische mislukking’ gebleken. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken gezegd tijdens een bezoek aan de Finse hoofdstad Helsinki.



- Verschillende regio’s in West-Rusland zouden afgelopen nacht zijn getroffen door Oekraïense aanvallen. Daarbij zou volgens de autoriteiten geschoten zijn op burgerdoelen en zijn twee doden gevallen.