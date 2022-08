LIVE | VS sturen miljarden aan wapens, voetbalcompetitie Oekraïne weer begonnen

Minibus met toeristen stort honderd meter naar beneden, Nederlan­ders ongedeerd na ravijn­crash

Na een bezoek aan de wereldberoemde Machu Picchu-ruïnestad in Peru is zondagavond een minibus met toeristen in een ravijn gestort. Vier toeristen kwamen om en zestien anderen raakten gewond, maar twee Nederlanders die bij het ongeval betrokken waren bleven volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag ongedeerd.

22 augustus