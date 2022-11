LIVE | VS kondigt grote financiële steun Oekraïne aan en Kiev zet kerstbomen zonder verlichting op

Vier jonge vrouwen sterven bij poging om selfie te maken bij waterval in India

Vijf jonge vrouwen zijn in India van een klif gevallen bij een poging om een spectaculaire selfie te maken bij een waterval. Vier van de vijf vrouwen overleefden het niet en verdronken nadat ze in het water terechtkwamen. Een vijfde slachtoffer vecht in het ziekenhuis voor haar leven.

6:27