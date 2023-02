LIVE | VS en VK spreken van ‘wereldoorlog’, EU-president wil samenwerken met wapenproducenten

Oorlog OekraïneDe Amerikaanse vicepresident Kamala Harris sprak tijdens een grote veiligheidsconferentie in het Duitse München met de Britse premier Rishi Sunak. Samen veroordelen zij de landen die Rusland politiek en militair ondersteunen bij de oorlog in Oekraïne. Ook noemen ze de oorlog in Oekraïne een ‘wereldoorlog’. Verder wil de Europese Commissie gaan samenwerken met wapenproducenten om de levering van munitie en materieel in Oekraïne te kunnen versnellen. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.