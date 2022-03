LIVE | Vredesgesprek tussen Rusland en Oekraïne van start, opnieuw humanitaire corridors geopend

Belangrijk nieuws op een rij:

- Het staakt-het-vuren voor de humanitaire corridors uit Soemy is voorzien vanaf 08.00 uur. Woensdag vertrokken volgens het regionale bestuurshoofd van de stad zo’n 10.000 personenauto’s en 85 bussen, in totaal ongeveer 44.000 mensen.

- De Oekraïense buitenlandminister Dmitro Koeleba en zijn Russische collega Sergej Lavrov ontmoeten elkaar donderdag in gezelschap van de Turkse collega Mevlut Cavusoglu in de Turkse badplaats Antalya. Sinds Rusland Oekraïne vorige maand binnenviel is er geen contact op dit hoge niveau meer geweest tussen de landen. Wel zijn in Belarus inmiddels drie gespreksrondes geweest tussen delegaties uit beide landen.

- Het Witte Huis stelt dat Rusland mogelijk chemische of biologische wapens zou kunnen inzetten in Oekraïne. Rusland beschuldigt de VS er valselijk van een ‘militair biologisch programma’ in Oekraïne te ondersteunen met dodelijke ziekteverwekkers, waaronder pest en miltvuur. ‘Dit is een duidelijke truc van Rusland om een aanval op Oekraïne te rechtvaardigen”, stelt woordvoerder van het Witte Huis Jen Psaki.

- Een kinderziekenhuis in de Zuid-Oekraïense havenstad Marioepol is gisteren verwoest door Russische luchtaanvallen, zegt het stadsbestuur. Er zijn volgens de gemeenteraad van Marioepol bij de aanslag drie doden, waarvan één kind, en 17 gewonden gevallen. Rusland noemt de berichten nepnieuws.