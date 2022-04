LIVE | Von der Leyen: ‘Rusland begaat oorlogsmisdaden’, nieuwe poging evacuatie burgers

Oorlog OekraïneZaterdag worden opnieuw pogingen gedaan om Oekraïeners te evacueren uit oorlogsgebied. Vicepresident Veretsjoek zegt dat er afspraken zijn gemaakt over tien humanitaire corridors. Zeker vijftig mensen zijn door de raketaanval op het treinstation in de Oost-Oekraïense stad Kramatorsk om het leven gekomen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.