LIVE | Von der Leyen: bombardementen Rusland op Oekraïense steden zijn oorlogsmisdaden

oorlog oekraïneRusland begaat oorlogsmisdaden door bombardementen uit te voeren op Oekraïense steden, meent Europese Commissie-voorzitter Ursula Von der Leyen. ,,Dit is een nieuw hoofdstuk in een toch al zeer wrede oorlog.’’ En volgens Human Rights Watch hebben Russische bezetters routinematig gedetineerden gemarteld in Izjoem, een stad in de regio Charkov. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.