LIVE | VN-rapporteur gaat mensenrechten Rusland monitoren, sarcastische tweet minister Litouwen over jarige Poetin

- De Amerikaanse president Joe Biden vindt dat de nucleaire dreiging ‘terug is op het niveau van de Koude Oorlog’. Tijdens een fondsenwerving in New York zei Biden donderdag dat de wereld een kernramp riskeert die het leven op aarde kan beëindigen.

- De leiders van de 27 EU-landen buigen zich opnieuw over de torenhoge energieprijzen. Dat doen ze ditmaal officieus met de benen op tafel, in de hoop zo los te komen van de scherpe tegenstellingen tussen bijvoorbeeld Nederland en Duitsland en met name zuidelijke EU-landen.

- Niet alleen op het Oekraïense slagveld wordt er heftig gestreden, ook in Rusland ontvouwt zich een strijd tussen nationalistische belangengroepen. Poetin heeft hun steun broodnodig en moet ze allemaal tevreden houden, maar daar slaagt hij momenteel niet in.