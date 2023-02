LIVE | VN-baas: Russische invasie heeft ‘grootste schending mensenrechten’ ontketend

Oorlog OekraïneDe Russische invasie van Oekraïne heeft de ‘grootste schending van mensenrechten’ in de hedendaagse wereld ontketend. Dat zei VN-Secretaris-Generaal António Guterres. Rusland zegt, na het Chinese vredesplan ‘grondig te hebben bestudeerd’, dat de tijd niet rijp is voor vrede met Oekraïne. In het Westen nemen de zorgen over eventuele wapenleveranties van China toe. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.