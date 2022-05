LIVE | VK: ‘Poetin vernedert zichzelf op het wereldtoneel’, Zelenski: Russische nederlaag duidelijk

Oorlog OekraïneVertegenwoordigers van het Rode Kruis en de Verenigde Naties onderhandelen met Rusland over de evacuatie van de laatste Oekraïense soldaten uit Marioepol. En de Oekraïense stad Kremenstjoek is getroffen door de zwaarste raketaanval sinds het begin van de Russische invasie. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.