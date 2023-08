LIVE | Veroordeelde MH17 stelt zich kandidaat voor presidentschap, ‘successen’ in Oekraïens offensief

Ook proberen Oekraïense troepen op te rukken ten zuiden van de oostelijke stad Bachmoet , dat in mei na zware en lange gevechten in Russische handen viel. In drie dorpen wordt volgens Maliar zwaar gevochten. De commandant van de Oekraïense grondtroepen spreekt van een ' positieve dynamiek ' op dat front, maar deelde geen verdere informatie.

,,Er zijn enige successen, met name in de richting van Novodanylivka en Novoprokopivka", aldus Maliar. De twee dorpen liggen in de zuidelijke regio Zaporizja . Novoprokopivka ligt iets ten zuiden van de Robotyne. De onderminister bevestigde maandag dat die stad was bevrijd, nadat militairen er eerder een Oekraïense vlag hadden gehesen. Met de herovering hoopt Oekraïne een weg vrij te hebben gemaakt richting het zuiden, naar de Krim .

Girkin was leider van de separatisten in het oosten van Oekraïne. In die rol is hij in Nederland ook bij verstek veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij het neerhalen van het vliegtuig van vlucht MH17 , van luchtvaartmaatschappij Malaysia Airlines, in 2014. Daarbij zijn 298 doden gevallen, onder wie 196 Nederlanders.

Girkin is in juli opgepakt. Hij wacht in de cel nu op zijn rechtszaak voor het 'publiek oproepen tot extremistische activiteiten '. Hij riskeert tot vijf jaar cel, wat zijn electorale ambities dreigt te ondergraven.

,,Ik denk dat ik meer competent ben op vlak van militaire aangelegenheden dan de uittredende president", aldus de 52-jarige Girkin op Telegram. Girkin is een gewezen aanhanger van het Kremlin die nu een criticus is van de overheid sinds het offensief in Oekraïne. Hij steunt de Russische invasie, maar vindt dat die slecht wordt uitgevoerd.

,,Ik wil alle critici aanraden om hun mond te houden, naar Oekraïne te komen en te proberen 1 vierkante kilometer te bevrijden", zei Koeleba bij een overleg met de buitenlandministers van de Europese Unie in het Spaanse Toledo. Oekraïne boekt sinds het vlak voor de zomer de tegenaanval inzette maar heel langzaam terreinwinst. Doordat de gehoopte doorbraak uitbleef, groeiden het ongeduld en de scepsis in het kamp van bondgenoten van Oekraïne. Critici vroegen zich hardop af of de grootscheepse leveringen van westerse wapens wel zin hebben gehad of opperden zelfs dat Oekraïne delen van zijn territorium als verloren zou moeten beschouwen.

Oetkin was een hoge officier bij de Russische inlichtingendienst GROe. Wagner was zijn bijnaam, het huurlingenleger is naar hem vernoemd. Wat zijn rol precies was, is schimmig. Hij hield zich veel meer op de achtergrond dan de zeer uitgesproken en zichtbare Prigozjin. Vermoedelijk nam hij wel deel aan de kortdurende opstand van Prigozjin en zijn huurlingen tegen de Russische regering.

Na de teraardebestelling van Wagnerleider Jevgeni Prigozjin eerder deze week, is in de Russische stad Mytisjtsji ook zijn rechterhand Dmitri Oetkin begraven. De 53-jarige militaire leider van het huurlingenleger zat volgens Russische bronnen in hetzelfde vliegtuig als Prigozjin.

Sommige landen hebben al een paar grensovergangen gesloten en de grensbeveiliging aangescherpt. Dat deden zij in reactie op de komst van Wagner. Het huurlingenleger mocht van Rusland na een kortstondige opstand in juni samen met baas Jevgeni Prigozjin uitwijken naar Belarus, in een deal gesloten met hulp van Loekasjenko. Een deel van de paramilitairen deed dat. Volgens Loekasjenko zal het leger van zijn land profiteren van trainingen van Wagner.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan is donderdag in Moskou voor gesprekken met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov. Zij bespreken ook het Russische alternatief voor de beëindigde graandeal , die met hulp van Turkije in 2022 tot stand kwam. Door die verlopen overeenkomst kon Oekraïens graan worden geëxporteerd over de Zwarte Zee , ondanks de oorlog. Rusland trok zich in juli terug uit de deal en Turkije probeert deze weer op de rails te krijgen.

Voedseltekorten in Afrika hebben niets met Rusland te maken, zegt Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov. Rusland is een betrouwbare leverancier van graan, ondanks obstakels die zijn opgeworpen door de Verenigde Staten en de Europese Unie, stelt Peskov. Hij zei ook dat Turkije nog niet heeft ingestemd met een Russisch plan voor graanexport via dat land aan arme landen.

De verkiezingen in de gebieden zouden op 10 september moeten plaatsvinden, maar de bezettingsautoriteiten organiseren vanaf donderdag een 'vervroegde stemming' in de regio's Donetsk en Zaporizjia, en vanaf 2 september in die van Cherson en Loehansk.

A video of Prigozhin appeared that is reportedly filmed in Africa not long before his death.

A video of Prigozhin appeared that is reportedly filmed in Africa not long before his death.

"So, fans of discussing my death, intimate life, earnings, etc., I am doing fine," Prigozhin says. pic.twitter.com/UcIKpgLNZi — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 31, 2023

In een nieuw opgedoken video van Jevgeny Prigozjin zou de wijlen Wagnerleider kort voor zijn dood te zien zijn in Afrika, waar hij spreekt over speculaties over zijn welzijn en mogelijke bedreigingen voor zijn veiligheid.

,,Voor zij die aan het discussiëren zijn over of ik in leven ben of niet, hoe het met me gaat - het is nu weekend, de tweede helft van augustus 2023, ik ben in Afrika", zegt Prigozjin in de korte video. De film werd gedeeld in het 'Grijze Zone' Telegram-kanaal, dat gelieerd is aan de Wagner-groep.

,,Dus voor mensen die graag praten over mij uitroeien, of over mijn privéleven, hoeveel ik verdien of wat dan ook - alles is ok", voegt hij toe terwijl hij met zijn hand wuift.