LIVE | Veel vertrouwen in Navo-toetreding Finland en Zweden, levenslang geëist tegen Russische militair

Oorlog OekraïneOok Nederland en Duitsland verwachten dat ondanks verzet van de Turkse regering Finland en Zweden lid zullen worden van de Navo. Eerde sprak de Amerikaanse president Joe Biden al zijn volledige steun uit, net als Navo-chef Jens Stoltenberg. En de Russische militair die in Oekraïne is aangeklaagd voor het doodschieten van een 62-jarige man heeft de weduwe om vergeving gevraagd. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.