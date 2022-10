LIVE | Veel stroomuitval, Moskou staat open voor 'serieuze voorstellen om te onderhandelen’

Met video Thailand rouwt na bloedbad op crèche, slapende peuters en zwangere vrouw gedood

De Thaise koning Maha Vajiralongkorn heeft vandaag in het noordoosten van het land in het ziekenhuis gewonden bezocht, na het bloedbad in een kinderdagverblijf waarbij 37 mensen, onder wie veel jonge kinderen, werden gedood door een ex-politieagent.

7 oktober