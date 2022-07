LIVE | Vandaag mogelijk eerste vrachtschip met Oekraïens graan richting Istanbul

Oorlog OekraïneVandaag zal waarschijnlijk voor het eerst een vrachtschip met graan uitvaren over de Zwarte Zee richting Istanbul. Dat melden bronnen aan het Russische persbureau RIA Novosti. In de havenstad Tripoli is een Syrisch schip met 5000 ton meel en 5000 ton gerst volgens de Oekraïense ambassade in Libanon. Het voedsel werd door Rusland gestolen uit Oekraïense pakhuizen, aldus een verklaring van de ambassade waarover persbureau Reuters beschikt. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.