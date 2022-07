LIVE | Uitbater gaspijplijn Nord Stream: Rusland heeft gastoevoer hervat

Update ‘Nederland­se drugscrimi­neel slachtof­fer van dodelijke schietpar­tij in Antwerpen’

In het Antwerpse district Deurne is gisterenavond een dode gevallen bij een schietincident in de buurt van het Sportpaleis. Volgens Vlaamse media gaat het om de 44-jarige Ricardo G., een drugscrimineel van Nederlandse afkomst. De dader of daders konden ontkomen.

16 juli