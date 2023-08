LIVE | Training Oekraïense F16-piloten pas zomer 2024 klaar, Rusland zegt 20 drones te hebben neergehaald

Deense wereldrei­zi­ger bezoekt alle landen van de wereld zonder vliegtuig

Het is oktober 2013, bijna tien jaar geleden, als de Deen Torbjørn Pedersen (44) aan een historische reis begint. Het doel: naar alle landen van de wereld reizen zonder ook maar in één vliegtuig te stappen. Twee weken geleden rondde hij zijn reis af. Dit is zijn verhaal. ,,Overal zijn mensen gewoon mensen.’’