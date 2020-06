LIVE | Tientallen miljoenen minder voor goede doelen, opnieuw recordaantal besmettingen VS

Dodelijke dag in Mexico: 14 lijken langs de weg en ‘dramati­sche aanslag’ op politie­chef

6:58 In de Mexicaanse staat Zacatecas zijn gisteren langs de kant van de weg 14 lijken gevonden. De lichamen, die in de stad Fresnillo werden aangetroffen, waren volgens lokale media in dekens gewikkeld. Er is onderzoek ingesteld naar de doodsoorzaak.