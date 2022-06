LIVE | Theater Kiev heropent met uitverkochte voorstelling

oorlog oekraïneNa de bioscoop en de opera is nu ook het theater in Kiev weer open. De eerste voorstelling was direct uitverkocht. En de Oekraïense president Zelenski is ervan overtuigd dat Oekraïne ergens in de komende weken kandidaat-lid van de Europese Unie zal worden. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.