LIVE | ‘Telefoon Britse oud-premier Truss gehackt door Russische agenten’

oorlog oekraïneDe telefoon van de voormalige Britse premier Liz Truss is gehackt, vermoedelijk door geheim agenten die werkten voor de Russische president Vladimir Poetin. De onderschepte boodschappen gingen volgens de Britse krant Daily Mail onder meer over de oorlog in Oekraïne, inclusief informatie over wapenleveranties. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.