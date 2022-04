LIVE | Superjacht Russische miljardair in Fiji in beslag genomen, Europa schort missies met Rusland naar de maan op

Oorlog OekraïneEen superjacht van de Russische miljardair Soelejman Kerimov is in beslag genomen in Fiji in de Stille Oceaan. Kerimov staat op de westerse sanctielijst vanwege zijn nauwe banden met de Russische president Vladimir Poetin.Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.