LIVE | Straaljager stort neer bij flatgebouw Rusland, minstens zes doden door Russische aanvallen

Chinese president schrijft Kim in brief dat hij banden met Noord-Ko­rea wil verstevi­gen

Het is belangrijker dan ooit dat Beijing en Pyongyang de communicatie, eenheid en samenwerking tussen beide landen vergroten. Dat heeft de Chinese president Xi Jinping volgens Noord-Koreaanse staatsmedia de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in een brief laten weten.

16 oktober