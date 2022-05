LIVE | Russische troepen trekken Sjevjerodonetsk binnen, stad zit zonder water en stroom

update Wrak van neerge­stort vliegtuig Nepal gevonden; veertien lichamen gevonden

Een klein vliegtuig met 22 mensen aan boord is in Nepal neergestort. Het wrak is inmiddels gevonden. Het toestel crashte in de bergen in het district Mustang, niet ver van de eindbestemming van de vlucht. Reddingswerkers hebben de plek van de crash bereikt, maar het reddingswerk wordt bemoeilijkt vanwege het slechte weer, meldt een woordvoerder van het Nepalese leger.

