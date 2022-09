LIVE | Russische partner Kazachstan erkent referenda in bezette gebieden niet

Mathieu van der Poel veroor­deeld voor aanval meisjes in hotel, maar mag vandaag wel naar huis

Mathieu van der Poel is in Australië veroordeeld voor het aanvallen van twee meisjes in een hotel in Sydney. De rechter gaf de wielrenner een boete van 1500 Australische dollar, omgerekend ruim duizend euro. Dat meldt de NOS.

8:24