LIVE | Russische gouverneur: drone-aanvallen Oekraïne op de Krim; ‘Wagner-strijders in Belarus’

Amerikaan­se basis in Syrië getroffen door raketten, geen schade

Een Amerikaanse patrouillebasis in Syrië is vrijdagavond getroffen door een raketaanval, meldt Centcom, het commandocentrum van het Amerikaanse ministerie van Defensie dat zich richt op het Midden-Oosten. Niemand raakte gewond en er is ook geen schade aan de basis nabij al-Shaddadi in het noordoosten van Syrië.