LIVE | Russische bestuurder van bezet Oekraïens Loehansk gewond door bom in kapsalon

Oorlog in OekraïneIn de Oost-Oekraïense stad Loehansk is een bom ontploft in een kapsalon en volgens Russische media is Igor Kornet daarbij zwaargewond geraakt. De 50-jarige Kornet treedt al sinds 2014 op als minister namens de separatisten in de regio Loehansk, die in september illegaal werd geannexeerd door Rusland. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.