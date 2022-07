LIVE | Russisch onderzoek naar Nederlandse huurlingen, Zelenski: Wij laten ons niet intimideren

Oorlog OekraïneRusland doet onderzoek naar een of meerdere Nederlandse huurlingen in Oekraïne. Om hoeveel het zou gaan, is niet duidelijk. Oekraïne zal zich volgens president Volodimir Zelenski niet laten intimideren. Het land wacht een belangrijke week en viert op 28 juli zijn nationale feestdag, zegt hij in een videoboodschap. Oekraïne zal al het mogelijke blijven doen om zijn vijand maximale schade toe te brengen. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen in de oorlog in Oekraïne via ons liveblog.