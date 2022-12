LIVE | Rusland start met ‘evacuatie’ eerste burgers Cherson Kachovka, bij strategisch belangrijk stuwdam

Democraten VS Hakeem Jeffries (52) volgt Nancy Pelosi (82) op: eerste zwarte fractie­voor­zit­ter in Capitool

De Democratische leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben Hakeem Jeffries verkozen tot hun nieuwe fractievoorzitter. Hij begint in 2023 aan zijn nieuwe rol en vervangt dan Nancy Pelosi. Jeffries wordt de eerste zwarte Amerikaan die een fractie leidt in het Huis of de Senaat.

30 november