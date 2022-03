LIVE | Rusland over invasie: eerste fase voltooid, leger richt vizier op Oost-Oekraïne

1937-2022 Amerikaan­se oud-minister Madeleine Albright (84) overleden

Madeleine Albright, de eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken in de VS, is op 84-jarige leeftijd overleden aan kanker. Ze werd geroemd als een ‘taaie tante’. De vrouw die als kind vluchtte voor de nazi's werd de drijvende kracht achter de harde aanpak van oorlogsmisdaden in Bosnië.

23 maart