LIVE | Rusland ontkent claim Oekraïne over beschadigd transportschip en toont foto's

Oorlog OekraïneVolgens het Russische ministerie van Defensie is een van hun transportschepen in de Zwarte Zee niet beschadigd door Oekraïense troepen. Als bewijs publiceerde ze foto’s van het schip, die zaterdag zouden zijn genomen in de haven van Sebastopol op de Krim. En Zweden en Finland dienen deze week hun aanvraag in om lid te worden van de Navo. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.