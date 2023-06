LIVE | Rusland neemt nucleaire duikboot van 178 meter in gebruik, Amerikaanse marine bezorgd

Met de Poseidon-torpedo’s kan de Belgorod een krachtige nucleaire explosie veroorzaken, die volgens de Britten verwoestend kan zijn en een enorme vloedgolf of tsunami kan veroorzaken. Volgens de Amerikaanse marine heeft de Poseidon-torpedo een ongelofelijk bereik. ,,Er wordt zelfs gevreesd dat hij met de huidige wapens echt niet te stoppen is als hij eenmaal afgevuurd is”, klinkt het.

De Belgorod werd in juli vorig jaar opgeleverd en is met zijn 178 meter de langste duikboot ter wereld , zo meent de Britse Royal Navy. Zijn torpedo's kunnen volgens de Russische president Vladimir Poetin zowel uitgerust worden met conventionele als met nucleaire wapens. Daardoor kunnen ze verschillende doelen raken, waaronder vliegdekschepen, kustversterkingen en infrastructuur.

Het Oekraïense leger zei donderdag dat de epidemiologische situatie in de getroffen gebieden sterk is verslechterd , vooral wat betreft de verspreiding van hepatitis A. De Oekraïense minister van Milieu, Ruslan Strilets, schatte de schade tot nu toe op meer dan 1,5 miljard dollar (ruim 1,3 miljard euro).

Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar ervan achter de dambreuk te zitten. Door de vernietiging van de dam stroomde het hoge water door delen van Zuid-Oekraïne stroomafwaarts, met name naar de regio Cherson, die gedeeltelijk is bezet door Russische troepen.

,,Het Russische kwaad heeft daar speciale groepen gevormd om de lichamen van de slachtoffers te verwijderen en uiteraard te verbergen", zei hij in zijn nachtelijke videotoespraak. Zelensky beschreef de situatie in de door Rusland bezette delen van de regio als ' op zijn zachtst gezegd catastrofaal '.

Het is opmerkelijk dat zoveel geld is toegezegd, aangezien de bijeenkomst oorspronkelijk niet bedoeld was als een donorconferentie , aldus Cleverly na afloop. Tegelijkertijd is duidelijk dat Kyiv op lange termijn nog veel meer geld nodig zal hebben om het land opnieuw op te bouwen en alle schade te herstellen . Volgens huidige schattingen zal dat minstens 400 miljard dollar kosten. Er zijn plannen nog dit jaar te beginnen met de wederopbouw van Oekraïne, ook al is dat nog volop in de oorlog met Rusland verwikkeld.

Er is door buitenlandse donoren 60 miljard euro toegezegd voor de wederopbouw van Oekraïene. Dat gebeurde tijdens een internationale wederopbouwconferentie in Londen. Het meeste geld (50 miljard) komt van de EU en wordt de komende jaren uitbetaald. Volgens de Britse minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly, die de conferentie voorzat, moet het ' economische stabiliteit garanderen op korte en middellange termijn '.

De Oekraïense president Zelensky heeft een wet getekend die zorgt dat de import van boeken uit Rusland stil komt te liggen. Volgens de president is het een manier om het eigen culturele erfgoed te beschermen én te zorgen dat de Russen minder kans hebben 'anti-Oekraïense propaganda' te verspreiden. ,,Ik geloof dat de wet de juiste is", aldus Zelensky.

De hoop is dat de Russische tak van het WWF zelfstandig door kan met natuurbescherming, blijkt uit de verklaring. Dat is in Rusland praktisch onmogelijk voor organisaties die ongewenst zijn verklaard.

,,Helaas komt hiermee een einde aan de trotse geschiedenis van WWF-Rusland waarin al meer dan dertig jaar wordt bijgedragen aan natuurbescherming in Rusland." De organisatie was zelfstandig en werd geleid door Russen, benadrukt het internationale WWF.

De Russische tak van natuurorganisatie World Wildlife Fund for Nature (WWF-RU) gaat los van de internationale organisatie verder. De organisatie krijgt een nieuwe naam en een nieuw logo, blijkt uit een verklaring. Dat is nodig omdat het Russische Openbaar Ministerie WWF tot 'ongewenste organisatie' heeft verklaard. De internationale organisatie zegt 'diep teleurgesteld' te zijn door het besluit van de Russische overheid.

Volgens Sjojgoe is Oekraïne bezig troepen te hergroeperen, omdat het tegenoffensief niet goed zou verlopen. Aan het front in het oosten en zuiden van Oekraïne zijn Oekraïense aanvallen volgens de minister afgenomen.

De Russische president Vladimir Poetin stelde vorige week dat er sinds januari 150.000 mensen op contractbasis zijn toegetreden tot het leger. Verdere mobilisatie van de Russische bevolking was volgens hem voorlopig nog niet nodig. In september werd een gedeeltelijke mobilisatie aangekondigd waarbij volgens Sjojgoe 300.000 mensen werden opgeroepen. Baas van de Wagner Groep Jevgeni Prigozjin beweerde in mei nog eens 50.000 gevangenen te hebben gerekruteerd , los van de reguliere strijdkrachten.

Er is een beperkt aantal bruggen tussen het Oekraïense vasteland en het schiereiland de Krim. Deze brug verbindt twee gebieden die in handen zijn van de Russische bezetter. De bekendste brug van de Krim is de Krimbrug over de Straat van Kertsj. Die gaat naar het Russische schiereiland Taman en is 19 kilometer lang.

De Russische gouverneur in Cherson stelt dat de brug vermoedelijk is beschadigd door een aanval met een Storm Shadow-raket. De gouverneur van de Krim, Sergej Aksjonov , zegt dat gekeken wordt of er weer veilig mensen over de brug zouden kunnen.

Een brug tussen de Krim en het dorp Tsjonhar in Cherson is beschadigd geraakt bij een aanval . De brug kan daardoor tijdelijk niet gebruikt worden, zeggen de gouverneurs van de Krim en Cherson die door Rusland zijn aangesteld. Rusland stelt dat de aanval het werk was van Oekraïne.

De breuk heeft intussen al zeker 62 mensenlevens geëist. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de Oekraïense regering en de Russische bezettingsmacht. In het door Rusland bezette gebied zijn 41 doden gevallen, in de regio’s onder controle van de Oekraïners zijn dat er 21. Vermoedelijk is het werkelijke dodental nog hoger.

De stuwdam in de bezette stad Nova Kachovka stortte op dinsdag 6 juni in. Daardoor stroomden miljoenen kubieke meters water weg in de richting van de stad Cherson, zo’n 60 kilometer verderop. Nederzettingen en natuur werden overspoeld, drinkwater raakte vervuild. Minstens 17.000 inwoners moesten in een paar uur tijd geëvacueerd worden. De gevolgen voor de elektriciteit- en gasvoorziening waren tot in de Krim voelbaar.

Nieuwe satellietbeelden laten zien dat het gigantische reservoir achter de begin deze maand vernielde Kakhovka-dam in Oekraïne niet meer bestaat. Alleen de rivier de Dnjepr , enkele zijrivieren en enkele kleine meren in het gebied zijn overgebleven.

De route door Oekraïne is goed voor bijna 5 procent van de totale gasimport van Europa , aldus de Financial Times. Als het contract tussen Oekraïne en Rusland niet wordt verlengd, wordt de gasstroom eind 2024 afgesloten.

Er komt mogelijk eind volgend jaar een eind aan een van de laatste aanvoerroutes voor Russisch gas naar Europa. Dan loopt namelijk het Oekraïense leveringscontract met de Russische gasleverancier Gazprom af. En de kans is klein dat Kyiv en Moskou het eens worden over de verlenging van het vijfjarige doorvoercontract dat in 2019 werd afgesloten, meldt de Financial Times op basis van een interview met de Oekraïense minister van Energie, German Galoesjtsjenko.

Volgens de Wagner-topman hebben Oekraïense troepen al geprobeerd de rivier Dnipro over te steken. ,,Dit wordt allemaal verborgen gehouden voor iedereen", betoogde Prigozjin. ,,Op een dag wordt Rusland wakker om vervolgens te ontdekken dat ook De Krim is weggeven aan Oekraïne." Hij verwees daarmee naar het schiereiland dat Rusland in 2014 annexeerde.

Het hoofd van huurlingenleger Wagner verwijt het Russische ministerie van Defensie te liegen over het verloop van de strijd in Oekraïne. Jevgeni Prigozjin klaagde in een audioboodschap dat de Oekraïners veel succesvoller zijn dan de Russen te horen krijgen. ,,Ze misleiden het Russische volk."

De oproep gold echter niet de Olympische Spelen, die over ruim een jaar in Parijs beginnen. ,,Ik denk dat het een flexibele beslissing moet zijn, omdat de situatie kan veranderen. We besluiten als de tijd er rijp voor is", aldus Adams. ,,Bonden zijn zelfstandig en kunnen hun eigen beslissing nemen. We hopen wel dat ze onze adviezen volgen. Een aantal doet dat al.''

Het IOC strafte Rusland en bondgenoot Belarus na de inval van de Russen in Oekraïne in februari 2022. Sporters uit die landen werden geweerd in de meeste sporten. Maar eerder dit jaar deed de olympische organisatie een oproep aan de internationale sportbonden de boycot op te heffen en Russen en Belarussen weer toe te laten als neutrale sporters en onder voorwaarden. Een aantal bonden gaf gehoor aan die oproep.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft geen haast met het nemen van een besluit over deelname van Russische en Belarussische atleten aan de Spelen van Parijs 2024 . ,,We zullen op het juiste moment daarover beslissen", zei IOC-woordvoerder Mark Adams na een dag vergaderen met het bestuur in Lausanne. ,,We kijken hoe de zaken zich ontwikkelen."

De ministers van Buitenlandse Zaken zullen het pakket naar verwachting maandag in Luxemburg bekrachtigen . Deze goedkeuring van het besluit van de ambassadeurs is doorgaans niet meer dan een formaliteit.

De ambassadeurs van de EU-lidstaten zijn het eens geworden over een nieuw pakket strafmaatregelen tegen Rusland. Dat meldt het Zweedse EU-voorzitterschap op Twitter. Het elfde sanctiepakket bevat maatregelen om het omzeilen van sancties via bepaalde landen tegen te gaan. Ook worden opnieuw individuen en organisaties op de lijst gezet die de Russische invasie van Oekraïne steunen.

Het WWF, dat sinds 1994 actief is in Rusland, werd in maart al als 'buitenlandse agent' bestempeld. Als ongewenste organisatie is het nu onmogelijk voor het WWF om het werk in Rusland voort te zetten. In mei werd Greenpeace ook al een ongewenste organisatie genoemd.

Hoeveel landmijnen er precies liggen in Oekraïne, is volgens Heslop moeilijk in te schatten. De twee strijdende partijen maken gebruik van antitankmijnen , maar Rusland zet ook antipersoonsmijnen in. Die ontploffen ook wanneer ze worden aangeraakt door kinderen of door boeren die hun veld willen bewerken. De Ottawa- conventie , een internationale overeenkomst die het gebruik van die antipersoonsmijnen verbiedt, is niet ondertekend door Rusland.

Volgens Paul Heslop, het hoofd van het ontmijningsprogramma, is de huidige toestand vergelijkbaar met de situatie in Europa vlak na de Tweede Wereldoorlog . Er zal vijf jaar lang jaarlijks 275 miljoen euro nodig zijn, zo is woensdag in Genève meegedeeld.

De industrie en de landbouw in Oekraïne dreigen nog jarenlang schade te ondervinden van de grote hoeveelheid landmijnen die in de oorlog worden ingezet. Daarvoor waarschuwt het VN-ontwikkelingsprogramma UNDP. De VN-organisatie roept daarom op tot een soort van marshallplan - een omvangrijk hulpplan - voor Oekraïne.

,,Dat is een belangrijke garantie voor de militaire veiligheid van Rusland en de stabiliteit in de wereld," zei hij. ,,Al ongeveer de helft van de eenheden en formaties van de Strategische Raketstrijdkrachten zijn uitgerust met de nieuwste Yars-systemen, en de troepen worden uitgerust met moderne raketsystemen met de hypersonische Avangard-kernkop."

In een toespraak aan pas afgestudeerden van militaire academies benadrukte Poetin het belang van Ruslands bundeling van nucleaire strijdmiddelen die gelanceerd kunnen worden vanaf land, zee of lucht.

De Kachovkadam was in Russische handen toen hij op 6 juni werd vernietigd. Bij de overstroming van Oekraïens en bezet Russisch gebied kwamen ruim vijftig mensen om het leven . De Oekraïense minister van Milieu begroot de schade op 1,2 miljard euro.

Het Oekraïense voorjaarsoffensief verloopt volgens Volodymyr Zelensky 'langzamer dan we zouden willen'. ,,Sommige mensen denken dat dit een Hollywoodfilm is en verwachten nu resultaten, maar dat is het niet", zegt de Oekraïense president in een interview met de BBC. Hij zegt dat de strijd moeizaam verloopt doordat er in een gebied van 200.000 vierkante kilometer veel mijnen liggen.

,,Wat sommigen ook mogen willen, inclusief pogingen om de druk op ons op te voeren: we zullen, met alle respect, oprukken op het slagveld op een manier die wij zelf het beste achten", zei de president. Zijn land zou tot nu toe acht dorpen heroverd hebben in de regio's Zaporizja en Donetsk. Oekraïne zal volgens de president pas de wapens neerleggen als de Russen het land verlaten hebben. ,,Hoe ver we ook komen met ons tegenoffensief, we zullen nooit instemmen met het bevriezen van het conflict."