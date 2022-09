LIVE | Rusland laat tien krijgsgevangenen vrij, EU wil meer wapens naar Oekraïne sturen

Oorlog OekraïneEuropa wil meer wapens naar Oekraïne sturen en komt mogelijk met nieuwe sancties tegen Rusland. De ministers van Buitenlandse Zaken van de landen die deel uitmaken van de Europese Unie hebben dat in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) besproken, zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell in New York tegen verslaggevers. Blijf via het liveblog hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne.