LIVE | Rusland en Oekraïne sluiten nieuwe graandeal, Wagner wil 30.000 huurlingen werven

Tweede Nederland­se ski-dode in een week: vrouw komt onder lawine terecht

Een 20-jarige Nederlandse vrouw uit Amsterdam is gisteren om het leven gekomen door een ski-ongeluk in Oostenrijk. De vrouw kwam in het in Tirol gelegen Serfaus onder een lawine terecht, bevestigt een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken.