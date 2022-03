LIVE | Rusland en Oekraïne praten morgen, maar veel hoop op doorbraak is er niet

oorlog oekraïneVertegenwoordigers van Rusland en Oekraïne beginnen morgen nieuwe gesprekken in Turkije, maar veel hoop op een doorbraak is er niet. De Russische president Poetin en de Oekraïense president Zelenski zullen elkaar pas spreken als de landen het nagenoeg eens zijn over de voorwaarden voor vrede. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.