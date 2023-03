LIVE | Rusland: bommenwerpers vlogen over Japanse zee, ‘Russen boekten marginale winst bij Bachmoet’

met video Bezoek van Poetin aan bezette stad Marioepol is ‘daad van verzet’: ‘Woon je hier leuk?’

De Russische president Vladimir Poetin is voor het eerst aan het oorlogsfront in Oekraïne geweest. Hij bracht zaterdag een verrassingsbezoek aan de door Rusland bezette havenstad Marioepol en schiereiland de Krim. Dat melden de staatsmedia in Rusland. Is het toeval dat Poetin twee dagen na een internationaal arrestatiebevel tegen hem zijn gezicht laat zien?